В Сыктывкаре жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей получили паспорта РФ

27 октября в Управлении МВД России по Сыктывкару прошло торжественное вручение паспортов РФ 14 жителям освобожденных территорий ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Вручил паспорта и. о. главы Сыктывкара Владимир Голдин. Голдин отметил, что администрация Сыктывкара будет продолжать создавать комфортные условия для проживаний граждан.

Также новым гражданам РФ вручили Конституцию России. После торжественного вручения паспортов, а также принятия присяги гражданина Российской Федерации, граждане смогли задать вопросы, которые их волновали: о регистрации, проживании. Некоторых жителей, прибывших с освобожденных территорий, заинтересовала возможность служить в МВД России.