Экс-главу Коми могут признать банкротом

27 октября АО “Коми холдинговая компания” подала иск в Арбитражный суд Коми по “делу Гайзера”. В заявлении фирма запросила признать банкротом экс-главу республики Вячеслава Гайзера, а также в заявлении фигурируют два других имени - Валерий Веселов и Наталья Моторина.
Гайзер, Веселов и Моторина были осуждены за махинации при купле-продаже ООО “Сыктывкарский промышленный комбинат”. Сумма исковых требований от компании составила почти 64 миллиона рублей.
Напомним, в июне 2019 года Вячеслав Гайзер, Наталья Моторина и Валерий Веселов были признаны виновными в особо крупном мошенничестве. Они приобрели 98% долей уставного капитала ООО “Сыктывкарский промкомбинат” по завышенной стоимости. Разница с реальной рыночной стоимостью составила 64 026 860 рублей. В декабре 2021 года вступило в силу решение об обязательной выплате Гайзером, а также Моториной и Веселовым, 64 миллиона рублей АО “Коми холдинговой компании”.
Недавно вышел на свободу бывший мэр Сыктывкара, а также фигурант “дела Гайзера”, Роман Зенищев. В 2018 году его признали виновным по делу о получении взяток и приговорили к семи годам колонии. В настоящее время экс-мэр столицы проживает в Москве.