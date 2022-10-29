Экс-главу Коми могут признать банкротом

27 октября АО “Коми холдинговая компания” подала иск в Арбитражный суд Коми по “делу Гайзера”. В заявлении фирма запросила признать банкротом экс-главу республики Вячеслава Гайзера, а также в заявлении фигурируют два других имени - Валерий Веселов и Наталья Моторина.

Гайзер, Веселов и Моторина были осуждены за махинации при купле-продаже ООО “Сыктывкарский промышленный комбинат”. Сумма исковых требований от компании составила почти 64 миллиона рублей.