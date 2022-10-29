Весам пригодится настойчивость, а Рыбы могут запутаться в собственных желаниях

ОВЕН День благоприятен для крупных покупок. Где дело касается денег, вы не будете спешить и примете верное решение. Удачно сложатся поездки, даже те, решение о которых было принять в самый последний момент. Первая половина дня - благоприятное время для важных разговоров. Вам станет немного сложнее находить общий язык с окружающими. Многим представителям знака и вовсе захочется побыть наедине с собой, чтобы спокойно о чем-то подумать.

ТЕЛЕЦ

Неожиданно просто окажется ладить с людьми, с которыми вы прежде не находили общего языка. Неважно, будете ли вы говорить о делах или обсуждать вопросы личного характера. Потребуют внимания домашние дела. Не исключено, что выйдет из строя какая-то бытовая техника, потребуется мелкий ремонт. Нужно правильно расставить приоритеты, понять, что вы можете отложить, а чем должны заняться немедленно.

БЛИЗНЕЦЫ

Начало дня заставит немного понервничать. В это время возможны неудачные совпадения, происшествия, которые спутают ваши планы. Не исключено, что какие-то важные для вас дела придется отложить, чтобы сосредоточиться на решении чужих проблем. Но серьезных трудностей ждать не стоит. Не тратьте свое время напрасно, тогда все успеете. Вторая половина дня будет удачной, для тех, кто не готов действовать самостоятельно. Любую информацию, полученную в это время, стоит тщательно проверять, даже если она вам кажется правдивой.

РАК

За день вы успеете сделать много хорошего не только для себя, но и для других. В ваших силах справиться со сложными задачами, причем вы можете и действовать самостоятельно, и попросить у кого-то помощи. Люди, с которыми вы поделитесь своими идеями, охотно помогут в их осуществлении. Вероятно удачное для вас решение сложных финансовых вопросов, не исключены денежные поступления. Некоторых Раков ждут подарки, представители знака будут им рады. Вечер подойдет для встречи с давними друзьями, любимым человеком.

ЛЕВ

Несмотря на сложности, которые могут возникнуть в начале дня, вы сохраните оптимизм и хорошее настроение. Удастся справиться с непростым делом, успешно завершить то, чему было отдано немало сил. Если вам потребуются помощники, вы найдете их без труда. Вероятны необычные встречи, знакомства, которые произведут на вас сильное впечатление. Вам легко будет понравиться даже тем, кто обычно настроен недружелюбно, неохотно идет на контакт. Вечер будет благоприятным для общения с родственниками, семейных мероприятий.

ДЕВА

Начало дня будет благоприятным для встреч с людьми, которым вы хотели бы понравиться. Не исключены хорошие новости, касающиеся ваших близких, или известия от людей, о которых вы беспокоились. Вторая половина дня будет сложнее. Ваше настроение будет переменчивым, вы будете напряжены. Это время едва ли подойдет для серьезных и утомительных дел. Отдохните, это пойдет вам на пользу.

ВЕСЫ

Решительность и настойчивость пригодятся в начале дня. Благодаря этим качествам вы добьетесь того, к чему давно стремились, отлично справитесь со сложным и важным делом. Окружающие будут прислушиваться к вашему мнению особенно внимательно, вы многим поможете избежать ошибок. Вторая половина дня пройдет спокойно. Будет возможность заняться любимым делом или приятно провести время в хорошей компании.

СКОРПИОН

День станет ярким и вдохновляющим. Он порадует новыми возможностями, даст шанс заняться именно тем, что вас особенно интересует. Несложно будет подружиться с теми, кто вам понравится. Возможно и начало романтической истории. Для важных встреч и серьезных разговоров подойдет вторая половина дня. Вероятны перемены к лучшему в отношениях с какими-то особенно важными для вас людьми.

СТРЕЛЕЦ

День начнется удачно. Если у вас большие планы, приступайте к их осуществлению как можно раньше. Утром влияние позитивных тенденций будет особенно сильным, вы быстро справитесь даже со сложными делами. Хорошо сложатся поездки. Старайтесь избегать перегрузок во второй половине дня. Лучше беречь силы, не браться за какие-то особенно трудные и утомительные дела.

КОЗЕРОГ

Сегодня вам не стоит спешить. День может начаться неудачно, но переживать не стоит, в течение дня все должно наладиться. Тщательно проверяйте любую информацию, не полагайтесь на чужое мнение. Вторая половина дня порадует. Она будет благоприятной для общения. Приятно удивят люди, от которых вы не ожидали ничего хорошего, а отношения, которые до последнего времени складывались напряженно, неожиданно наладятся.

ВОДОЛЕЙ

Появятся отличные идеи. Не всегда задуманное можно будет реализовать немедленно, но позже вы наверняка вернетесь к своим замыслам. В первой половине дня нужна осторожность в общении. Не исключены разногласия с близкими. Сгоряча вы можете сказать то, о чем позже пожалеете. Позже наступит более простое и приятное время, подходящее и для встреч с давними друзьями, и для новых знакомств.

РЫБЫ