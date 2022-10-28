Из бывшего автомеханического техникума в Сыктывкаре сделают культурный центр

25 октября в Сыктывкаре прошло заседание мэрии, на котором начальник управления культуры Владимир Юрковский рассказал о планах на пустующий автомеханический техникум. Помещения бывшего учебного учреждения в Верхней Максаковке отдадут под досуговые учреждения.

Детская музыкальная школа, библиотека и центр “Лира”, которые в настоящее время расположены в деревянных зданиях, переедут в здание техникума. По словам администрации, здания учреждений на данный момент находятся в удовлетворительном состоянии.