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Из бывшего автомеханического техникума в Сыктывкаре сделают культурный центр

Из бывшего автомеханического техникума в Сыктывкаре сделают культурный центрФото из архивов "Pro Город Сыктывкар"

25 октября в Сыктывкаре прошло заседание мэрии, на котором начальник управления культуры Владимир Юрковский рассказал о планах на пустующий автомеханический техникум. Помещения бывшего учебного учреждения в Верхней Максаковке отдадут под досуговые учреждения. 

Детская музыкальная школа, библиотека и центр “Лира”, которые в настоящее время расположены в деревянных зданиях, переедут в здание техникума. По словам администрации, здания учреждений на данный момент находятся в удовлетворительном состоянии.

Перед переездом учреждений в техникуме проведут реновацию. Однако она в планах лишь к 2026 году. До этого времени школа, библиотека и центр останутся в тех же зданиях, где находятся и сейчас.

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