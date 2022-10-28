Шопинг — лучшее лекарство от депрессии: гороскоп для всех знаков зодиака на выходные

Овен
Овнам на грядущих выходных крайне важно восстановить силы и энергию, потраченные на работу на прошедших буднях. Проведите эти два дня максимально пассивно: отоспитесь, вкусно покушайте, почитайте увлекательную книгу, посмотрите хороший сериал или просто полежите на диване.
Телец
Смена привычного времяпровождения на выходных — лучший отдых для Тельцов в грядущий уик-энд. Если вы привыкли быть дома, то выберетесь на прогулку, в музей или в театр, а активным и спортивным людям, которые обычно не могут усидеть на месте, наоборот, лучше остаться в родных стенах.
Близнецы
У Близнецов в финальные субботу и воскресенье октября продолжается травмоопасный период. Будьте предельно внимательны во время прогулок, поездок и занятий спортом — в эти два выходных дня высок риск заполучить неприятное повреждение конечности, которое придется долго и сложно лечить.
Рак
Шопинг и встречи с друзьями — лучшее лекарство от депрессии и плохого настроения для Раков на грядущий уик-энд. Обновите гардероб, купите желанную вещь, невзирая на ее дороговизну, съездийте в гипермаркет за продуктами или просто пригласите на посиделки своих давних приятелей.
Лев
Львам в субботу не стоит принимать судьбоносные решения, делать крупные покупки и вступать в споры. Ни к чему хорошему, кроме проблем и разочарований, это не приведет. Поэтому в первый выходной по возможности избегайте резких движений. А воскресенье удачно провести в кругу приятных вам людей — родственников или друзей.
Дева
Мощный заряд энергии, наполнивший Дев в самом начале недели, сохранится и на грядущих выходных. Потратьте его с пользой: повысьте свой культурный уровень, посетив выставку или спектакль, пройдите онлайн-курс обучения новому навыку или проведите мощную тренировку. А настроение вам поднимут шопинг и юмор.
Весы
Конец октября грозит ввергнуть большинство Весов в депрессию и апатию. Чтобы поднять бодрость духа, вам необходимо провести эти субботу и воскресенье максимально активно. Выберете развлечение по своему вкусу и отправляйтесь на поиски приключений. Главное правильно на финальные выходные месяца — не закиснуть дома.
Скорпион
Спонтанные покупки на этих выходных могут привести Скорпионов к сложной финансовой ситуации, из-за которой на некоторое время придется значительно ужаться в тратах. Чтобы избежать проблем с деньгами, тщательно контролируйте расходы и избегайте ненужных приобретений. А для поднятия настроения подойдет сладкое или игристое.