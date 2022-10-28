Шопинг — лучшее лекарство от депрессии: гороскоп для всех знаков зодиака на выходные

Овен

Овнам на грядущих выходных крайне важно восстановить силы и энергию, потраченные на работу на прошедших буднях. Проведите эти два дня максимально пассивно: отоспитесь, вкусно покушайте, почитайте увлекательную книгу, посмотрите хороший сериал или просто полежите на диване.

Телец

Смена привычного времяпровождения на выходных — лучший отдых для Тельцов в грядущий уик-энд. Если вы привыкли быть дома, то выберетесь на прогулку, в музей или в театр, а активным и спортивным людям, которые обычно не могут усидеть на месте, наоборот, лучше остаться в родных стенах.