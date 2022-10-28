Кому руководители чаще прощают ошибки: женщинам или мужчинам?

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди женщин и мужчин Сыктывкара, которые являются представителями экономически активного населения, работающего в коллективах, где присутствуют оба пола. Также были опрошены и руководители этих коллективов. Опрос показал, что у женщин и мужчин разные представления о том, к чьим ошибкам руководство относится более снисходительно, а к чьим - с особой строгостью.

Примерно 20% мужчин считают, что руководители относятся к ошибкам женщин менее строго, чем к работникам мужского пола. Такой точки зрения придерживаются и те, кто работает под руководством мужчины, и те, кто находится под руководством женщины.