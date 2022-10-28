Кому руководители чаще прощают ошибки: женщинам или мужчинам?

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди женщин и мужчин Сыктывкара, которые являются представителями экономически активного населения, работающего в коллективах, где присутствуют оба пола. Также были опрошены и руководители этих коллективов. Опрос показал, что у женщин и мужчин разные представления о том, к чьим ошибкам руководство относится более снисходительно, а к чьим - с особой строгостью.
Примерно 20% мужчин считают, что руководители относятся к ошибкам женщин менее строго, чем к работникам мужского пола. Такой точки зрения придерживаются и те, кто работает под руководством мужчины, и те, кто находится под руководством женщины.
Однако опрошенная женская часть разошлась во мнениях о снисходительности мужского или же женского руководства. 12% женщин уверены что их руководитель чаще прощает просчеты мужчин, 9% - женщин.
Женщины, которые работают под женским руководством, чаще говорят о лояльности начальства в сторону мужчин. Среди работниц, трудящихся под мужским крылом, взгляды разделились. В этом случае утверждение оказалось примерно равным: половина говорит о большей снисходительности к мужчинам, половина - к женщинам.
Большинство руководителей смешанных коллективов уверяет, что отношение к недоработкам сотрудников одинаковое. Однако все же есть те, кто подтверждает наличие дискриминации в коллективах. Начальники признаются, что часто весьма снисходительны к ошибкам женщин, нежели чем к ошибкам мужчин. А вот начальницы говорят, что чуть чаще прощают подчиненных мужчин.