В школах Коми могут ввести начальную военную подготовку

В школы Коми в скором времени введут начальную военную подготовку. В семи общеобразовательных учреждениях региона она уже идет. Об этом сообщили на заседании оргкомитета “Победа” в администрации главы республики.
Введение этого предмета связано с актуальностью темы патриотизма и сложной международной политической ситуацией в России.
В этом учебном году Минобр ввел модуль “Начальная военная подготовка”. Программа для переобучения педагогов уже разработана. Этот предмет будут изучать ученики 10-х классов. В семи школах Коми уже ввели эту дисциплину.