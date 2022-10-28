В школах Коми могут ввести начальную военную подготовку

В школы Коми в скором времени введут начальную военную подготовку. В семи общеобразовательных учреждениях региона она уже идет. Об этом сообщили на заседании оргкомитета “Победа” в администрации главы республики.

Введение этого предмета связано с актуальностью темы патриотизма и сложной международной политической ситуацией в России.