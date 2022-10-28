В Коми сирота добилась благоустройства жилья через суд. Женщине вместо обещанной квартиры выдали комнату в общежитии.

Администрация Сосногорска в 2005 году выдала общежитие сироте и решила, что на этом они исполнили свои обязательства перед женщиной. В 2011 году статус общежития с дома был снят, а в 2017 году жительницу Коми исключили из списка детей-сирот, из-за того, что ее обеспечили жильем площадью учетной нормы.