В Сыктывкаре аннулируют около 40 фиктивных сертификатов о вакцинации от COVID-19

В Сыктывкаре продолжается рассмотрение уголовного дела о фиктивных записях о вакцинации от коронавируса. Главный фигурант дела - бывший замглавврача городской больницы Н. Таскаева. Она вносила в реестр вакцинированных фамилии людей, которые не проходили данную процедуру.

По предварительным данным, в базе вакцинированных оказались 200 человек. На данный момент удалось доказать фиктивность лишь 40 сертификатов. В ближайшее время эти сертификаты будут аннулированы, а фамилии пациентов вычеркнут из реестра.