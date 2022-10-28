Сыктывкар подготовился к зимнему ледоставу

Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми прогнозирует появление льда на реке Вычегде в начале ноября. На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций прозвучала тема обеспечения всем необходимым поселки Сыктывкара, которые в зимний период отрезаны от столицы.
Представители профильных управлений администрации города, коммунальных предприятий, ресурсоснабжающих организаций, правоохранительных органов и медицинских подразделений подтвердили готовность к надвигающемуся ледоставу.
По их информации:
- автобусы для сообщения между Трехозеркой и Седкыркещем должны быть обеспечены до переправы, скоро начнется установка пешеходных мостков;
- заключен контракт с подрядчиком для обустройства ледовой переправы, которая проходит через реку Вычегда в районе улицы Тентюковская;
- проверены и полностью подготовлены два катера на воздушных подушках для жителей заречных поселков;
- готовы необходимые запасы топлива и проведена проверка оборудования;
- представители сыктывкарских медицинских учреждений заявили о готовности своего медперсонала в случае необходимости;
- составлены списки маломобильного населения.
И. О. главы Сыктывкара Владимир Голдин уточнил, что работа для благоприятного межсезонья жителей поселков пригорода продолжается без сбоев.