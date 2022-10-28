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Сыктывкар подготовился к зимнему ледоставу

Сыктывкар подготовился к зимнему ледоставуФото предоставлено Администрацией Сыктывкара

Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми прогнозирует появление льда на реке Вычегде в начале ноября. На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций прозвучала тема обеспечения всем необходимым поселки Сыктывкара, которые в зимний период отрезаны от столицы. 

Представители профильных управлений администрации города, коммунальных предприятий, ресурсоснабжающих организаций, правоохранительных органов и медицинских подразделений подтвердили готовность к надвигающемуся ледоставу. 

По их информации:

  • автобусы для сообщения между Трехозеркой и Седкыркещем должны быть обеспечены до переправы, скоро начнется установка пешеходных мостков;
  • заключен контракт с подрядчиком для обустройства ледовой переправы, которая проходит через реку Вычегда в районе улицы Тентюковская;
  • проверены и полностью подготовлены два катера на воздушных подушках для жителей заречных поселков;
  • готовы необходимые запасы топлива и проведена проверка оборудования;
  • представители сыктывкарских медицинских учреждений заявили о готовности своего медперсонала в случае необходимости;
  • составлены списки маломобильного населения.

И. О. главы Сыктывкара Владимир Голдин уточнил, что работа для благоприятного межсезонья жителей поселков пригорода продолжается без сбоев.

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