Сыктывкар подготовился к зимнему ледоставу

Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми прогнозирует появление льда на реке Вычегде в начале ноября. На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций прозвучала тема обеспечения всем необходимым поселки Сыктывкара, которые в зимний период отрезаны от столицы.

Представители профильных управлений администрации города, коммунальных предприятий, ресурсоснабжающих организаций, правоохранительных органов и медицинских подразделений подтвердили готовность к надвигающемуся ледоставу.