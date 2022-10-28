Россияне за девять месяцев 2022 года потратили на антидепрессанты пять миллиардов рублей

Россияне стали чаще покупать антидепрессанты. Об этом сообщает “ТАСС”. За девять месяцев 2022 года траты россиян на антидепрессанты выросли 70%, по сравнению с таким же периодом 2021 года. Жители России потратили пять миллиардов рублей на эти лекарства.

Всего с января по сентябрь 2022 года жители России купили 8, 4 миллиона антидепрессантов, что на 48% больше, чем за аналогичный период 2021 года. .