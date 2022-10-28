В Коми 80-летним жителям увеличат пенсию с 1 ноября

Пенсионерам, которым в октябре исполнилось 80 лет и больше, повысят выплату к страховой пенсии в два раза с 1 ноября. Также увеличатся отраслевые доплаты у бывших летчиков, шахтеров и горноспасателей.
В настоящее время размер страховой выплаты составляет 7220 рублей в месяц. После повышения выплат пенсионеры будут получать 14441 рубль в месяц. Размер пенсии может увеличиться, если гражданин имеет стаж работы на Крайнем Севере или на его иждивении есть нетрудоспособные члены семьи.
Подавать заявление на увеличение выплат не требуется, повышение пенсий назначено автоматически.