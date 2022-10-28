В Коми 80-летним жителям увеличат пенсию с 1 ноября

Пенсионерам, которым в октябре исполнилось 80 лет и больше, повысят выплату к страховой пенсии в два раза с 1 ноября. Также увеличатся отраслевые доплаты у бывших летчиков, шахтеров и горноспасателей.

В настоящее время размер страховой выплаты составляет 7220 рублей в месяц. После повышения выплат пенсионеры будут получать 14441 рубль в месяц. Размер пенсии может увеличиться, если гражданин имеет стаж работы на Крайнем Севере или на его иждивении есть нетрудоспособные члены семьи.