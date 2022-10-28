В Сыктывкаре выбрали лучшего водителя автобуса: он выиграл приз в размере 50 тысяч рублей

“Комиавтотранс” выбрал лучшего водителя автобуса. Победители получили сертификаты в размере 50 тысяч рублей, 25 тысяч рублей и 15 тысяч рублей. 28 октября “Комиавтотранс” провел шестой конкурс “Лучший из лучших”. На нем водители автобусов соревновались в том, кто лучше из них знает правила ПДД и кто лучше всех управляет общественным транспортом.

Принять участие могли не все, а только те, у кого не было никаких нарушений правил дорожного движения, дисциплинарных высказываний и кто работает в предприятии не менее полугода,

Соревнования были из двух этапов: Сперва участники должны были сдать правила ПДД, а затем водителю нужно было показать свои навыки вождения: змейка передним и задним ходом, заезд в гараж, ворота, параллельная парковка, линия “стоп”.