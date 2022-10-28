Жители Коми могут бесплатно обучиться навыкам кибербезопасности

На Госуслугах запустили новый раздел о том, как обезопасить свои данные в интернете и не попасть на уловки мошенников. Раздел “Кибербезопасность - это просто!” раскрывает основные правила грамотного пользования интернетом. Проект был создан в рамках программы кибергигиены, которая работает по всей России.
Новый раздел Госуслуг предлагает пользователям:
- пройти тест, который поможет узнать умение распознавать характерные приемы интернет-мошенников и защищать свои данные;
- узнать, как избежать взлома интернет-аккаунта, мошенничества по телефону и др.;
- скачать специальные памятки по кибербезопасности.
Отдельные блоки отведены для несовершеннолетних и для пенсионеров. Ведь по статистике, эти группы людей чаще всего становятся жертвами мошенничества.
Исследования в области кибербезопасности демонстрируют: около 57% россиян хотели бы знать, как лучше обезопасить себя в интернете, а 73% из них указывают, что испытывают недостаток такой информации. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в 2022 году число кибератак на Россию выросло на 80% по сравнению с 2021 годом.