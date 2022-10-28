Жители Коми могут бесплатно обучиться навыкам кибербезопасности

На Госуслугах запустили новый раздел о том, как обезопасить свои данные в интернете и не попасть на уловки мошенников. Раздел “Кибербезопасность - это просто!” раскрывает основные правила грамотного пользования интернетом. Проект был создан в рамках программы кибергигиены, которая работает по всей России. Новый раздел Госуслуг предлагает пользователям:

пройти тест, который поможет узнать умение распознавать характерные приемы интернет-мошенников и защищать свои данные;

узнать, как избежать взлома интернет-аккаунта, мошенничества по телефону и др.;

скачать специальные памятки по кибербезопасности. Отдельные блоки отведены для несовершеннолетних и для пенсионеров. Ведь по статистике, эти группы людей чаще всего становятся жертвами мошенничества.