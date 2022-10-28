В Коми мужчина решил помириться с бывшей женой с помощью охотничьего ружья. Об этом сообщает “Источник Online Коми”. В Воркуте 42-летний местный житель пришел на работу к бывшей супруге, чтобы выяснить отношения и восстановить семью. С собой мужчина прихватил букет цветов и ружье с патронами. Женщина отказалась разговаривать с бывшим мужем, после чего другой достал ружье и патронташ.

В суде бывший муж воркутинки утверждал, что у него с собой был только букет цветов. Однако его патронташ нашли на работе женщины.