В Сыктывкаре может появиться новая школа

В Сыктывкаре запланировали постройку новой школы. Она будет находится в эжвинском микрорайоне Емваль. Этот проект хотят реализовать до 2024 года. Об этом пишет “БНК”.
Экс-мэр столицы Коми Наталья Хозяинова еще 14 января 2022 года утвердила список инвестиционных проектов, которые хотят реализовать за период 2022-2024 годы. В перечне был 41 пункт.
Весной этого года список изменили: туда внесли строительство новой в школе в микрорайоне Емваль и установку ливневой канализации по улице Димитрова. Также их документа убрали строительство доручастка и ремонт здания МУП.
Исполняющий обязанности мэра Владимир Голдин осенью внес еще один проект: реконструкция дороги Сыктывкар-Эжва от моста реки Човью до улицы Славы.