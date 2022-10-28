В Сыктывкаре может появиться новая школа

В Сыктывкаре запланировали постройку новой школы. Она будет находится в эжвинском микрорайоне Емваль. Этот проект хотят реализовать до 2024 года. Об этом пишет “БНК”.

Экс-мэр столицы Коми Наталья Хозяинова еще 14 января 2022 года утвердила список инвестиционных проектов, которые хотят реализовать за период 2022-2024 годы. В перечне был 41 пункт.