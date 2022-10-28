"Они замерзнут": в Сыктывкаре нашли 10 щенков, которым срочно ищут дом или передержку

В Сыктывкаре около Монди горожане нашли одиннадцать брошенных щенков. Сейчас они живут на улице под бетонными плитами, но укрыться от холода там почти невозможно. Ночью в столице Коми температура уже ниже ноля, щенки могут замерзнуть насмерть. Корреспондент портала “Про Город Сыктывкар” узнал подробности. В середине сентября сотрудница ЛПК нашла новорожденных щенков и их маму под бетонными плитами. Девушка не могла приютить у себя животных, поэтому начала подкармливать их.

Щенкам около полутора месяца. Они ласковые и не боятся людей. К сожалению, на передержку их взять пока никто не может. Сейчас единственный дом для них — это холодные бетонные плиты. Недавно мама щенков убежала и все еще не вернулась к ним. Из-за морозов щенки могут не выжить. Им нужен новый теплый дом и порядочные хозяева. Если вам небезразлична судьба щенков, позвоните по номеру 89087179515, 89121167513 (Наталья).