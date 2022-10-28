СМИ: частичная мобилизация может завершиться уже в начале ноября

Сразу ряд федеральных СМИ написали о том, что частичная мобилизация в России может завершиться в начале ноября. Источником информации стало издание “Ведомости”. Там появилась публикация со ссылкой на собственный источник в администрации президента и в парламенте.

Журналисты “Ведомостей” связались с собственными источниками в администрации президента и в парламенте, которые подтвердили, что готовится завершение частичной мобилизации. Эксперты предполагают, что она может закончиться уже на неделе с 31 октября по 6 ноября. При этом информаторы заявили, что указа о завершении может и не быть, потому что в законе этого не предусмотрено. По словам одного из источников, изначально частичную мобилизацию планировали завершить к началу осеннего призыва, который начинается с 1 ноября.