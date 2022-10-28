Жительницу Коми лишили возможность увидеть супруга в колонии из-за пронесенной сим-карты

В ИК-25 сотрудники УФСИН по Коми пресекли возможность передачи заключенному сим-карты.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН по Коми, женщина приехала из Троицко-Печорска на длительное свидание к своему супругу в исправительную колонию в Верхнем Чове. При проходе через КПП, ее ознакомили с перечнем запрещенных предметов, которые нельзя проносить на территорию исправительного учреждения. Однако, при досмотре личных вещей, на дне рюкзака обнаружили сим-карту. В последствии она была изъята.