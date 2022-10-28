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Сыктывкарец лишился крупной суммы денег при попытке купить мопса

Сыктывкарец лишился крупной суммы денег при попытке купить мопсаФото: ru.freepik.com

Мужчина потерял более 81 тысячи рублей, решив приобрести в интернете щенка, сообщила пресс-служба МВД по Республике Коми. Мошенники воспользовались старой схемой: сторонняя ссылка и введения кода из смс-сообщения. 

40-летний мужчина нашел заводчика мопсов, связался с ним и они договорились о сделке. Сыктывкарец перевел 20 тысяч рублей за собаку, после этого еще раз созвонился с владельцем щенят. Заводчик объяснил, что щенков в наличии нет и предложил вернуть деньги. Для возврата тот прислал ссылку и попросил ввести код, подтверждающий операцию. Заявитель выполнил все инструкции и после заметил минус на балансе своего счета. 

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (“Мошенничество”).

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