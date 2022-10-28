Житель Усинска стал жертвой мошенников

34-летний мужчина стал жертвой мошенников на сумму в 2 320 000 рублей. Как сообщила пресс-служба МВД по Коми, мошенники позвонили мужчине с незнакомого номера и представились по телефону специалистами банка, а точнее - службой безопасности.
Аферисты объяснили потерпевшему, что на него пытаются взять кредит и для избежания такой ситуации он сам должен взять займ в банке и перевести деньги на безопасную сейфовую ячейку. Усинцу пояснили, что мошенниками могут быть и работники банка, поэтому он не должен был говорить им о назначении перевода.
Мужчина оформил кредит на сумму в 2 320 000 рублей (600 тысяч рублей пришлось на страховку) через онлайн-банк. 1,7 миллионов рублей мужчина перевел на указанный мошенниками счет, находясь в финансовом учреждении. Специалисту банка он сообщил, что производит оплату запчастей для дорогостоящего оборудования.
На следующий день усинец написал заявление на возврат страховки в размере 601 тысячи рублей. Из этой суммы местный житель перевел мошенникам еще 499 тысяч рублей. После последнего перевода мошенники перестали выходить на связь с мужчиной.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (“Мошенничество”).