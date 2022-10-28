Житель Усинска стал жертвой мошенников

34-летний мужчина стал жертвой мошенников на сумму в 2 320 000 рублей. Как сообщила пресс-служба МВД по Коми, мошенники позвонили мужчине с незнакомого номера и представились по телефону специалистами банка, а точнее - службой безопасности.

Аферисты объяснили потерпевшему, что на него пытаются взять кредит и для избежания такой ситуации он сам должен взять займ в банке и перевести деньги на безопасную сейфовую ячейку. Усинцу пояснили, что мошенниками могут быть и работники банка, поэтому он не должен был говорить им о назначении перевода.