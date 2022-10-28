Более 2,4 млн школьников прошли «Урок цифры» по применению технологий ИИ в стартапах

Более 2,4 млн школьников из России и 130 стран мира прошли урок «Искусственный интеллект в стартапах». Также было проведено более 120 открытых «Уроков цифры» региональными подразделениями Сбербанка. Новый «Урок цифры» стартовал в конце сентября 2022 года в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Он был разработан командой Академии искусственного интеллекта для школьников Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке молодёжных акселераторов Сбера и Sber AI.

Школьники, их родители и педагоги познакомились с технологиями искусственного интеллекта и основными трендами их развития, узнали о применении технологий ИИ в сфере высокотехнологичного бизнеса. Среди российских регионов лидерами по количеству вовлеченных в проект ребят стали Белгородская, Оренбургская, Калужская, Курская, Пензенская, Ростовская, Калининградская, Омская, Магаданская, Самарская, Челябинская, Курская области, Республика Мордовия, Калмыкия, Алтай, Адыгея, Карелия, Чукотский, Еврейский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

"Урок цифры по теме искусственного интеллекта расширил инструментарий комплексной работы Правительства по подготовке кадров для отрасли и повышению цифровых компетенций детей и молодежи. За месяц благодаря новому уроку с технологиями ИИ, а также по их применению в реальном секторе экономики познакомилось уже более 2,4 млн школьников. Приятно видеть, что интерес к этой теме продолжает расти. Рассчитываем, что в будущем ребята свяжут свою профессиональную деятельность с созданием инновационных технологий и внесут свой вклад в достижение технологического суверенитета и информационной безопасности страны, о которых говорил Президент России", - сказал Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства РФ.

«Урок цифры» — ежегодная всероссийская акция, её инициаторы Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» в партнёрстве с Благотворительным фондом «Вклад в будущее». Главная задача этого просветительского проекта — развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация. Тематические уроки помогают ребятам ближе познакомиться с перспективными профессиями в IT-сфере и получить информацию о предпринимательских, исследовательских и других карьерных возможностях в области информационных технологий.