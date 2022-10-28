В 2022 году Сбер сэкономил 227 млн листов бумаги и посадил 400 тыс. деревьев

27 октября в России отмечается День без бумаги, призванный привлечь внимание людей и компаний к современным безбумажным технологиям и рациональному использованию природных ресурсов.

Сбербанк несколько лет назад разработал и продолжает собственную программу по сокращению использования бумаги в своей работе. Благодаря реализации порядка 800 инициатив в 2022 году банк сэкономил 227 млн листов А4, тем самым сберегая от вырубки более 19 тыс. деревьев, а в рамках мероприятий по компенсации углеродного следа волонтёры Сбера посадили около 400 тыс. деревьев.

Среди безбумажных инициатив Сбера — использование электронного документооборота, отказ от печати чеков в банкоматах и предоставление их в электронном виде, оформление онлайн большинства финансовых и нефинансовых сервисов. В СберБанк Онлайн без бумаги можно получить кредит, заказать справки и выписки по картам, вкладам, счетам и многое другое. На сайте сервиса ДомКлик удобно оформлять ипотеку. Также в банке оцифрованы больничные листы.

Сбер не только отказывается от бумаги, но и правильно утилизирует её. С начала года банк передал на переработку около 600 тонн макулатуры.

Эксперты высоко оценили работу банка в этом направлении, и в октябре «Безбумажный офис» Сбера назван лучшим экологическим корпоративным проектом в акции «Зелёный и здоровый офис», которая проводится при информационной поддержке Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации.