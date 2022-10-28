В Коми к интернету подключат часть населенных пунктов

Добились они этого благодаря победе в голосовании по подключению сел и деревень к интернету, которое было организовано министерством цифрового развития России. Мероприятия по подключению к всемирной паутине организуют в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации».

В 2021 году – 14 населенных пунктов выиграли свою возможность стать подключенными к интернету. Их обеспечат связью в два этапа: до 15 декабря 2022 года – Илья-Шор и Прокопьевка; до конца марта 2023 года — остальные 12 населённых пунктов: Синегорье, Петрунь, Нерица, Дзель, Белоборск, Сельыб, Большая Пысса, Усть-Илыч, Приуральский, Койю, Кедвавом, Захарвань, подключат к всемирной паутине до конца марта 2023 года.