Профессор Оксфорда рассказал, почему полезно есть еду голыми руками

Поедание пищи руками — без помощи ложек и вилок — улучшает текстуру и вкус, заявил профессор Чарльз Спенс из Оксфордского университета (Великобритания). По мнению психолога, отказ от столовых приборов несет целый ряд преимуществ для здоровья. Об этом сообщает plus-one.

Многие самые популярные в мире блюда едят руками — например, гамбургеры, тако, тортильи, крылышки, напомнил он.

"Еда руками помогает нам быть более внимательными к тому, что мы едим, и улучшить наши впечатления от ужина, а не просто бездумно пользоваться столовыми приборами, как мы всегда делаем. Вилка мешает и отделяет вас от ваших чувств", — пояснил профессор.

Опрос показал, что четверть британцев хотели бы отказаться от ножа, вилки и ложки ради более практического опыта, передает The Daily Mail. Из 2500 человек, принявших участие в исследовании, 19% сказали, что чувствуют себя более расслабленными, когда едят руками, в то время как каждый десятый сказал, что это делает еду еще вкуснее.

Профессор Чарльз Спенс уверен, что отказ от устаревших манер и принятие пищи с открытым ртом — лучший способ получить максимальное удовольствие от еды.