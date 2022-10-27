Невролог из Коми рассказал, как избежать инсульта

Главный невролог Минздрава Коми Максим Черепянский рассказал, какие новые методы лечения инсульта применяют врачи в Коми, как действовать при подозрении на инсульт и что поможет избежать сосудистой катастрофы. Об этом сообщает "БНК". Как проходит лечение инсульта?

– С 90-х годов прошлого века в мире применяется тромболизис – с помощью медикаментов, которые вводят внутривенно, растворяем тромб в кровеносных сосудах. Метод очень эффективный, если тромб еще небольшой.

– А если тромб большой?

– В региональных сосудистых центрах нашей республики начали применять современную технологию – внутрисосудистую тромбоэкстракцию. Через прокол на бедренной артерии проходим специальными катетерами до места тромба в сосудах головного мозга и через специальное устройство затягиваем его, как пылесосом, либо с помощью сеточки захватываем и вытягиваем. До операции мы прямо в кабинете компьютерной томографии можем делать тромболизис и вводить контраст в сосуды, чтобы увидеть артерии мозга и наличие тромба. И после этого пациента везут напрямую в операционную.

– А если сосуд разорвался и произошло кровоизлияние в мозг?

– При геморрагическом инсульте большую роль играет участие нейрохирурга. Важно, чтобы пациента доставили в сосудистое отделение, откуда есть связь с нейрохирургами региональных сосудистых центров, где принимается решение о проведении операции. Даже если операцию не проводят, то пациент остается под наблюдением врачей.

Как быстро человек начинает восстанавливаться после "удара"?

– Как правило, уже в течение 24-48 часов мы начинаем раннюю реабилитацию. По специальному протоколу специалисты по медицинской реабилитации постепенно возвращают пациента к обыденным процессам – учат есть, пить, садиться, вставать, говорить и т.д. Также в 2014 году на базе Эжвинской городской больницы было открыто отделение реабилитации для восстановления пациентов после инсульта и других патологий.

Как действовать при подозрении на инсульт?

– Не медлить, вызвать скорую медицинскую помощь. К сожалению, по статистике, в первые 4,5 часа от начала симптомов к нам поступает менее 15- 20 процентов пациентов. Если внезапно нарушилась речь, ослабла рука или нога, то многие не обращают внимания и продолжают обычные дела. И когда, наконец, они вызывают скорую, "золотое" время уже прошло.

Максим Черепянский напоминает: на сегодняшний день главным фактором риска развития инсульта является артериальная гипертония. 8 из 10 пациентов с инсультом имеют повышенные цифры артериального давления. Также факторами риска могут быть депрессия, курение, злоупотребление алкоголем, избыточный вес, неправильная диета, малая физическая активность, нарушения ритма сердца, хроническая сердечная недостаточность, повышенный уровень холестерина и липопротеидов низкой плотности.

Что делать, чтобы избежать "удара"?

– Нужно серьезнее относиться к своему здоровью, не пренебрегать советами врачей, учиться слышать и чувствовать потребности своего организма. Если в анамнезе уже стоит артериальная гипертония или другие заболевания, требующие постоянного приема медикаментов, то обязательно придерживаться соответствующей базисной терапии. Не откладывать поход к врачу.