В Сыктывкаре за сутки произошло три ДТП

27 октября в столице Коми начался обильный снегопад. Подобная погода нередко приводит к авариям на дорогах.



В ГИБДД по городу Сыктывкару заявили о том, что в течение суток произошли три аварии. Все без пострадавших.



Как отмечают в ГИБДД УМВД по Сыктывкару, подобная статистика совершенно нормальна:

“Так мало ДТП в снегопад, потому что, наверно, 90% автоводителей переобулись с наступлением первого гололеда. Буквально за пару дней после появления первых заморозков и того числа аварий, что мы наблюдали. Сейчас большинство ездят на зимней резине. Такое количество ДТП – это нормальный показатель”, – поделился начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД по Сыктывкару Артем Станкевич.