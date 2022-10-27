Сыктывкара нашла своего потерянного козлика после поста в "Про городе"

После публикации “Про Город Сыктывкар” про потерянного козлика его нашли хозяева.
На дачу к сыктывкарцам прибился маленький козлик. Его нашла женщина на Максаковских дачах в 20 числах октября. Сыктывкарка несколько дней искала хозяйку: расклеивала объявления, оповещала дачные магазины. Позже она обратилась в паблик “Про Город Сыктывкар”, где и опубликовали объявление.
“Приютить у себя мы не могли. У нас холодно, мы не часто ездим на дачу. Пришлось уговаривать бабушку, которая жила по соседству. Хорошо, что она согласилась подержать у себя козлика пару дней”, — сообщила неравнодушная сыктывкарка.
Владелица козлика все же нашлась. Она увидела пост про найденного питомца и сразу же откликнулась.
“Я думала его украли! Хорошо, что его нашли. Спасибо неравнодушным людям!” — отметила владелица козлика.
Как выяснилось, животному всего три месяца, его зовут Яша. Сейчас он дома.