Сыктывкара нашла своего потерянного козлика после поста в "Про городе"

После публикации “Про Город Сыктывкар” про потерянного козлика его нашли хозяева.

На дачу к сыктывкарцам прибился маленький козлик. Его нашла женщина на Максаковских дачах в 20 числах октября. Сыктывкарка несколько дней искала хозяйку: расклеивала объявления, оповещала дачные магазины. Позже она обратилась в паблик “Про Город Сыктывкар”, где и опубликовали объявление.

“Приютить у себя мы не могли. У нас холодно, мы не часто ездим на дачу. Пришлось уговаривать бабушку, которая жила по соседству. Хорошо, что она согласилась подержать у себя козлика пару дней”, — сообщила неравнодушная сыктывкарка.

Владелица козлика все же нашлась. Она увидела пост про найденного питомца и сразу же откликнулась.