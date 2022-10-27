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В Коми возбудили уголовное дело на двух мужчин за незаконную вырубку леса

В Коми возбудили уголовное дело на двух мужчин за незаконную вырубку лесаФото с сайта МВД по Коми

В Усинске идет расследование о незаконной вырубке леса. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Подозреваемые в противозаконных действиях признались, что деревья они срубали для дальнейшей продажи.

ОМВД России по Усинску провели рейд “Лес” и обнаружили незаконную вырубку деревьев.

Как выяснилось, лес рубили два местных жителя, которые ранее были судимы.

Известно, что мужчины срубили более 10 кубометров елей и берез. Материальный ущерб составил более 95 тысяч рублей.

На подозреваемых возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки леса. Им грозит до четырех лет лишения свободы.

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