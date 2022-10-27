В Коми возбудили уголовное дело на двух мужчин за незаконную вырубку леса

В Усинске идет расследование о незаконной вырубке леса. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.
Подозреваемые в противозаконных действиях признались, что деревья они срубали для дальнейшей продажи.
ОМВД России по Усинску провели рейд “Лес” и обнаружили незаконную вырубку деревьев.
Как выяснилось, лес рубили два местных жителя, которые ранее были судимы.
Известно, что мужчины срубили более 10 кубометров елей и берез. Материальный ущерб составил более 95 тысяч рублей.
На подозреваемых возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки леса. Им грозит до четырех лет лишения свободы.