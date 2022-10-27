В Коми возбудили уголовное дело на двух мужчин за незаконную вырубку леса

Фото с сайта МВД по Коми

В Усинске идет расследование о незаконной вырубке леса. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми. Подозреваемые в противозаконных действиях признались, что деревья они срубали для дальнейшей продажи.

ОМВД России по Усинску провели рейд “Лес” и обнаружили незаконную вырубку деревьев.

Как выяснилось, лес рубили два местных жителя, которые ранее были судимы.

Известно, что мужчины срубили более 10 кубометров елей и берез. Материальный ущерб составил более 95 тысяч рублей.