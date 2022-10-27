Государственный совет Коми одобрил бюджет региона на следующий год

На заседании которое прошло 27 октября Госсовет Коми рассмотрел проект бюджета в первом чтении на 2023 год и последующие два года. Одобрен проект был большинством голосов: 25 против 4.
Если сравнить одобренный бюджет 2023 года с нынешним, то доходы и расходы региона в следующем году будут меньше, но при этом вырастет дефицит. Это может говорить о том, что в следующем году в Коми соберут меньше налогов.
Также экономисты прогнозируют в следующем году поступления в Коми на сумму 16 миллиардов 639, 7 миллионов рублей из федерального бюджета. Но, сумма может изменится, так как вопрос о трансфертах регионам России будут решать во втором чтении федерального бюджета.
Следующее расмотрение проекта бюджета Коми в Госсовете запланировано на 24 ноября.