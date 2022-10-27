В Коми женщина отсудила более одного миллиона рублей у муниципального предприятия

В Воркуте бывший директор муниципального предприятия отсудила более одного миллиона рублей за вынужденный прогул. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми.

Женщина через суд добилась признание своего увольнения незаконным. Ей выплатили 1 миллион 63 тысячи рублей за вынужденный прогул.