В Коми женщина отсудила более одного миллиона рублей у муниципального предприятия

В Воркуте бывший директор муниципального предприятия отсудила более одного миллиона рублей за вынужденный прогул. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми.
Женщина через суд добилась признание своего увольнения незаконным. Ей выплатили 1 миллион 63 тысячи рублей за вынужденный прогул.
Известно, что мэрия Воркуты подписала договор с директором МУП, не смотря на то, что женщина была учредителем трех коммерческих организаций. После того, как в дело вмешалась прокуратура и предписала устранить нарушения законодательства, воркутинку просто уволили.
Верховный суд Республики Коми отменил распоряжение главы городского округа об увольнении. Потому что работодатель не предложил бывшему директору МУП другие вакансии.
Женщине смогли выплатить все средства только после того, как судебные приставы арестовали счета предприятия-должника в банках и конфисковали имущество.