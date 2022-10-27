"Я не планировала участвовать": ухтинка рассказала о том, как попала на "Битву шефов"

В октябре 2022 года стало известно, что жительница Ухты Татьяна Лоцманова, принимает участие в проекте “Битва шефов” на телеканале ”Пятница”. В последнем выпуске она боролась за выход в финал, но ведущий проекта Константин Ивлев не оценил ее блюдо. “Про Городу Сыктывкар” удалось пообщаться с участницей шоу и узнать вкусные подробности.

Татьяна рассказывает, что первые съемки прошли волнительно:

“Когда я участвовала еще в отборе, где каждый выходил со своим блюдом, конечно было волнение. После того, как я прошла отбор, мое волнение куда-то улетучилось. И когда со своей командой работаешь, становится уже легко. Единственное, за что я переживала, это то, что не хватает времени”, – делится Татьяна Лоцманова.

Напомним, после отбора, каждый ведущий должен был набрать в свою команду шесть человек из числа претендентов. Тогда на отборе Татьяна решила удивить поваров морковными драниками. Ивлева такое блюдо не впечатлило, а вот Агзамов взял ее в свою команду.

Также ухтинка рассказала, что она вовсе не подавала заявку на участие самостоятельно.