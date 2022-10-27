"Я не планировала участвовать": ухтинка рассказала о том, как попала на "Битву шефов"

В октябре 2022 года стало известно, что жительница Ухты Татьяна Лоцманова, принимает участие в проекте “Битва шефов” на телеканале ”Пятница”. В последнем выпуске она боролась за выход в финал, но ведущий проекта Константин Ивлев не оценил ее блюдо. “Про Городу Сыктывкар” удалось пообщаться с участницей шоу и узнать вкусные подробности.
Татьяна рассказывает, что первые съемки прошли волнительно:
“Когда я участвовала еще в отборе, где каждый выходил со своим блюдом, конечно было волнение. После того, как я прошла отбор, мое волнение куда-то улетучилось. И когда со своей командой работаешь, становится уже легко. Единственное, за что я переживала, это то, что не хватает времени”, – делится Татьяна Лоцманова.
Напомним, после отбора, каждый ведущий должен был набрать в свою команду шесть человек из числа претендентов. Тогда на отборе Татьяна решила удивить поваров морковными драниками. Ивлева такое блюдо не впечатлило, а вот Агзамов взял ее в свою команду.
Также ухтинка рассказала, что она вовсе не подавала заявку на участие самостоятельно.
“Я не подавала заявку, мне предложил поучаствовать менеджер этого проекта. Я не профессиональный повар. Я блогер. Веду кулинарный блог. В профессиональном плане готовкой я не занимаюсь. Я в своем блоге показываю, как я готовлю обычную домашнюю еду из доступных продуктов. Сначала вела “Тик-Ток”, потом туда запретили выкладывать видео из России, начала вести блог в другой социальной сети. И недавно завела страничку в “ВКонтакте”. Вот на просторах интернета меня и увидела менеджер и предложила поучаствовать”, – дополняет ухтинка.
Несмотря на простоту и домашность рецептов, Татьяна без проблем попала в программу и прошла отбор. До финала она успела принять участие в двух кулинарных испытаниях. В первом она готовила пасту болоньезе. В следующем – пикантный мусс за 45 минут. Тогда ухтинка приготовила грибной мусс с курицей и сливками. Ведущие программы раскритиковали ее, поэтому дальше в финал она не прошла.
“То, что я не попала в финал, меня совсем не огорчило, мне все понравилось и в финал вышли достойные ребята. Я за них очень болела,” – заявила ухтинка.
Татьяна ничуть не огорчилась, ведь ее очень поддерживают родные и близкие, особенно, когда увидели выпуски с ней на федеральном канале. Татьяна заявляет, что и сами ведущие очень хороши и по-своему уникальны.
“Ведущие - отличные ребята! Я не могу кого-то выделить. Это совершенно разные люди. У каждого свой характер. И каждый по-своему хорош. Они оба профессионалы своего дела. Мне было с ними очень комфортно. Я не ощущала на себе какой-то негатив. Наоборот, они с чувством юмора,” – поделилась Татьяна Лоцманова.
В планах у ухтинки — продолжать развитие кулинарного блога. Она надеется, что в скором времени “Тик-ток” разрешит загрузку видео, ведь с начала своей блогерской карьеры она набрала там более 600 тысяч подписчиков.