Повар из Коми не смогла попасть в финал на телешоу "Битва Шефов"

Домохозяйка из Коми попала в команду к повару Ренату Агзамову на шоу “Битва шефов”. Об этом пишет “ БНК ”.

52-летняя повар-любитель из Ухты Татьяна Лоцманова приняла участие в кулинарном телешоу на “Пятнице”.

На кастинге женщина приготовила морковные драники, которые понравились Ренату Агзамову.

Следующим заданием стала паста болоньезе, которую нужно приготовить за час. Наша землячка смогла идеально справиться с испытанием и пройти дальше.