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Повар из Коми не смогла попасть в финал на телешоу "Битва Шефов"

Повар из Коми не смогла попасть в финал на телешоу "Битва Шефов"Фото канала «Пятница»

Домохозяйка из Коми попала в команду к повару Ренату Агзамову на шоу “Битва шефов”. Об этом пишет “БНК”.

52-летняя повар-любитель из Ухты Татьяна Лоцманова приняла участие в кулинарном телешоу на “Пятнице”.

На кастинге женщина приготовила морковные драники, которые понравились Ренату Агзамову.

Следующим заданием стала паста болоньезе, которую нужно приготовить за час. Наша землячка смогла идеально справиться с испытанием и пройти дальше.

После этого задания давали уже капитаны соперников. Испытание Константина Ивлева было сложным: приготовить пикантный мусс за 45 минут.

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