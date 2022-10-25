Повар из Коми не смогла попасть в финал на телешоу "Битва Шефов"
- 12:28 25 октября
- 12+
- administrator
Фото канала «Пятница»
Домохозяйка из Коми попала в команду к повару Ренату Агзамову на шоу “Битва шефов”. Об этом пишет “БНК”.
52-летняя повар-любитель из Ухты Татьяна Лоцманова приняла участие в кулинарном телешоу на “Пятнице”.
На кастинге женщина приготовила морковные драники, которые понравились Ренату Агзамову.
Следующим заданием стала паста болоньезе, которую нужно приготовить за час. Наша землячка смогла идеально справиться с испытанием и пройти дальше.
После этого задания давали уже капитаны соперников. Испытание Константина Ивлева было сложным: приготовить пикантный мусс за 45 минут.
...