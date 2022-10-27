В Коми из-за непогоды ухудшится состояние дорог

27 октября в Коми ожидаются сильный ветер, мокрый снег, метель и гололед. Об этом сообщает “КП”.

По прогнозам ЦГМС в северных районах республики температура воздуха упадет до -7°С.

Ветер усилится до 9-13 м/с, а на крайнем северо-востоке будет 15-17 м/с. Температура ночью понизится до -2…-7 °С, а днем будет +2…-3°С. Также прогнозируется ухудшение состояния дорог.