В Коми назвали средний размер взятки

В Коми случаи взяточничества снизились на 40% по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает “БНК”.

На прямой линии в общественной приемной главы Коми

На тематической прямой линии “Противодействие коррупционным проявлениям” прокурор отдела надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции назвала средний размер взятки в 2022 году. Он составил 239 тысяч рублей.