В Коми назвали средний размер взятки

В Коми случаи взяточничества снизились на 40% по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает “БНК”.
На прямой линии в общественной приемной главы Коми
На тематической прямой линии “Противодействие коррупционным проявлениям” прокурор отдела надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции назвала средний размер взятки в 2022 году. Он составил 239 тысяч рублей.
По словам прокурора, коррупционные преступления в Коми чаще всего происходят в сфере госуслуг и закупочной деятельности.
За девять месяцев 2022 год совершено уже 891 коррупционных преступлений — это на 17% меньше чем за аналогичный период 2021 года.