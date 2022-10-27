Против Константина Ромаданова прекратили уголовное дело о взяточничестве

Открыли уголовное дело в отношении Ромаданова в 2018 году, позднее производство приостановили. В начале 2022 года следствие снова возобновили. В сентябре этого года следователь прекратил уголовное дело по нереабилитирующим основаниям.

Ранее, Константин Ромаданов уже был осужден за взяточничество. Он 36 миллионов рублей от бывшего директора СЛВЗ Александра Сердитова, а также часть суммы от бывшего сенатора от Коми Евгения Самойлова на владение некоторой части гостиницы «Авалон». Тогда суд назначил Ромаданову семь лет колонии строгого режима и штраф в 170 миллионов рублей. В декабре прошлого года он вышел на свободу.