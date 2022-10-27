В Усинске ввели режим повышенной готовности

Постановление о введении режима повышенной готовности на территории Усинска 27 октября подписал мэр города Николай Такаев.



Причиной подобного решения стало разрушение грунтовой части автодороги в селе Усть-Лыжа, которая вела к месту для причала речных судов. Из-за введения “повышенной готовности”, движение на этом участке ограничат. Документ подписали на внеочередном заседании комиссии по ЧС.