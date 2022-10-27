За утро в Коми две машины перевернулись на трассе

На дорогах республики автолюбители несколько раз теряли управление и переворачивали свои транспортные средства. Обе аварии случились 26 октября.

Так, в районе 7 часов утра, водитель 1974 года рождения управляя "КамАЗом" подъезжал к Усинску. На трассе, недалеко от города, он не справился с управлением и перевернулся дороге. Водитель отделался ссадинами и ушибами, госпитализация не потребовалась.



