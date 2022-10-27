Сыктывкарка заворожила своими движениями жюри шоу “Новые танцы” на ТНТ

Танцовщица из Сыктывкара Полина Нелинова попала на шоу “Новые танцы” на федеральном канале ТНТ. Девушка выступила с номером в стиле экспериментал и поразила жюри своей красотой и движениями.
Выпуск с танцовщицей из Сыктывкара показали в эфире ТНТ 7 октября. Полине Нелиновой 25 лет, она родилась в Сыктывкаре, а после школы уехала в Санкт-Петербург. Где, как говорит сама девушка, она поняла, что “не умеет танцевать вообще”.
“Мой довольно большой шаг. Шаг вперед, новые танцы на ТНТ. Было сложно, было потно, было слезно. Но я выросла, выросла за время подготовки, за время проекта и после него. Спасибо говорю себе за то, что была рядом. Будто бы впервые в жизни я почувствовала, что у меня есть я”, — написала на своей личной странице “Вконтакте” Полина Нелинова спустя некоторое время после выпуска.
В эфире Полина Нелинова рассказала, что танцует с самого детства. Сначала это был коллектив, а потом девушка ушла в хип-хоп.
“После школы я уехала в Питер и тогда поняла, что не умею танцевать вообще. У меня было выгорание, настолько сильное, что я не могла встать с кровати. Тогда про выгорание никто в моем окружении не говорил. Потом произошла череда каких-то определенных ситуаций в жизни, связанных с танцами. Буквально года два, как ушла отовсюду. Думала, что никогда не вернусь в танцы, но я ошибалась”, — сказала на шоу Полина.
“Эмоционально я переживала не очень простой момент: был локдаун, внутри был какой-то комок эмоций, который я никак не могла выразить иначе, кроме как идти в зал, включить любимую музыку. Тогда я поняла, что это мне помогает, я кайфую от этого. Хотя я всю жизнь танцую, я никогда не получала такого удовольствия от танца как сейчас”, — объяснила сыктывкарка.
После номера Полины Нелиновой жюри высказали свое мнение о выступлении девушки.
“Вы очень красивая! Если бы я выбирала, каким человеком быть, я бы выбрала вас. Какая-то завораживающая. Но в плане танца — для меня это слишком экспериментал. Я не очень поняла. Но за вами наблюдать можно час без остановки”, — сказала комик Ирина Мягкова.
“Я заметил сочетание разных стилей, но, должен сказать, что их просто коллажное использование и расставление в номере один за другим не дает эксперимента. Я не хочу докопаться, я хочу понять. Это важный вопрос: доставка своей идеи до зрителя", — прокомментировал хореограф Владимир Варнава.
“Для того, чтобы эксперимент удался и чтобы он был по-настоящему танцевальным, нужно задействовать все свое тело. Ты невероятно красивая, возможности тела — вау просто. И спина и руки — все широкое такое. Но не хватает именно танцевания", — высказался хореограф Мигель.
В комментариях паблика “Новые танцы” тоже высказались пользователи о номере Полины Нелиновой:
“Очень понравилась. Своеобразная. Загипнотизировала. В отличии от соперницы, которая вроде как крутая преподносилась, но как-то не удивила”, — прокомментировала в соцсети пользователь Anna Qwe.