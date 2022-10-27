Сыктывкарка заворожила своими движениями жюри шоу “Новые танцы” на ТНТ

Танцовщица из Сыктывкара Полина Нелинова попала на шоу “Новые танцы” на федеральном канале ТНТ. Девушка выступила с номером в стиле экспериментал и поразила жюри своей красотой и движениями.

Выпуск с танцовщицей из Сыктывкара показали в эфире ТНТ 7 октября. Полине Нелиновой 25 лет, она родилась в Сыктывкаре, а после школы уехала в Санкт-Петербург. Где, как говорит сама девушка, она поняла, что “не умеет танцевать вообще”.

“Мой довольно большой шаг. Шаг вперед, новые танцы на ТНТ. Было сложно, было потно, было слезно. Но я выросла, выросла за время подготовки, за время проекта и после него. Спасибо говорю себе за то, что была рядом. Будто бы впервые в жизни я почувствовала, что у меня есть я”, — написала на своей личной странице “Вконтакте” Полина Нелинова спустя некоторое время после выпуска.

В эфире Полина Нелинова рассказала, что танцует с самого детства. Сначала это был коллектив, а потом девушка ушла в хип-хоп.