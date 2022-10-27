Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Сыктывкарка заворожила своими движениями жюри шоу “Новые танцы” на ТНТ

Сыктывкарка заворожила своими движениями жюри шоу “Новые танцы” на ТНТ"Новые танцы" ТНТ

Танцовщица из Сыктывкара Полина Нелинова попала на шоу “Новые танцы” на федеральном канале ТНТ. Девушка выступила с номером в стиле экспериментал и поразила жюри своей красотой и движениями. 

Выпуск с танцовщицей из Сыктывкара показали в эфире ТНТ 7 октября. Полине Нелиновой 25 лет, она родилась в Сыктывкаре, а после школы уехала в Санкт-Петербург. Где, как говорит сама девушка, она поняла, что “не умеет танцевать вообще”.

“Мой довольно большой шаг. Шаг вперед, новые танцы на ТНТ. Было сложно, было потно, было слезно. Но я выросла, выросла за время подготовки, за время проекта и после него. Спасибо говорю себе за то, что была рядом. Будто бы впервые в жизни я почувствовала, что у меня есть я”, — написала на своей личной странице “Вконтакте” Полина Нелинова спустя некоторое время после выпуска.

В эфире Полина Нелинова рассказала, что танцует с самого детства. Сначала это был коллектив, а потом девушка ушла в хип-хоп. 

“После школы я уехала в Питер и тогда поняла, что не умею танцевать вообще. У меня было выгорание, настолько сильное, что я не могла встать с кровати. Тогда про выгорание никто в моем окружении не говорил. Потом произошла череда каких-то определенных ситуаций в жизни, связанных с танцами. Буквально года два, как ушла отовсюду. Думала, что никогда не вернусь в танцы, но я ошибалась”, — сказала на шоу Полина. 

“Эмоционально я переживала не очень простой момент: был локдаун, внутри был какой-то комок эмоций, который я никак не могла выразить иначе, кроме как идти в зал, включить любимую музыку. Тогда я поняла, что это мне помогает, я кайфую от этого. Хотя я всю жизнь танцую, я никогда не получала такого удовольствия от танца как сейчас”, — объяснила сыктывкарка. 

После номера Полины Нелиновой жюри высказали свое мнение о выступлении девушки.

“Вы очень красивая! Если бы я выбирала, каким человеком быть, я бы выбрала вас. Какая-то завораживающая. Но в плане танца — для меня это слишком экспериментал. Я не очень поняла. Но за вами наблюдать можно час без остановки”, — сказала комик Ирина Мягкова. 

“Я заметил сочетание разных стилей, но, должен сказать, что их просто коллажное использование и расставление в номере один за другим не дает эксперимента. Я не хочу докопаться, я хочу понять. Это важный вопрос: доставка своей идеи до зрителя", — прокомментировал хореограф Владимир Варнава.

“Для того, чтобы эксперимент удался и чтобы он был по-настоящему танцевальным, нужно задействовать все свое тело. Ты невероятно красивая, возможности тела — вау просто. И спина и руки — все широкое такое. Но не хватает именно танцевания", — высказался хореограф Мигель.

В комментариях паблика “Новые танцы” тоже высказались пользователи о номере Полины Нелиновой:

“Очень понравилась. Своеобразная. Загипнотизировала. В отличии от соперницы, которая вроде как крутая преподносилась, но как-то не удивила”, — прокомментировала в соцсети пользователь Anna Qwe.

...

  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости