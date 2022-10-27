Сбербанк запустил автоматическое формирование платёжных поручений для предпринимателей

Интернет-банк для предпринимателей СберБизнес научился распознавать рублёвые счета и автоматически формировать платёжные поручения для контрагентов.

Предпринимателю достаточно зайти в раздел «Платёжные поручения» и загрузить в специальную форму счёт на оплату в формате pdf , jpg , jpeg или png . Сервис проанализирует документ и сформирует заполненное платёжное поручение. Останется лишь проверить корректность данных, подписать поручение и отправить его в банк.

Раньше данные приходилось переносить вручную, что занимало много времени и порой приводило к ошибкам. Теперь скорость перевода средств между контрагентами вырастет, а число платежей по неверным реквизитам сократится.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка: