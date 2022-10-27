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В Сыктывкаре сняли новый уложенный асфальт

В Сыктывкаре сняли новый уложенный асфальт Фото из группы "Дорожное хозяйство"

Это произошло из-за того, что работа подрядчика не прошла экспертизу.

24 октября подрядчик, который производит ремонт тротуара, демонтировал пешеходную дорогу в Нижним Чове около дома по улице Магистральная, 11. Подрядчику пришлось пойти на это, из-за непрохождения лабораторных испытаний проб асфальтобетона.  Специалистов не устроила толщина и водонасыщение материала. Об этом сообщило “Дорожное Хозяйство” Сыктывкара.

Подрядчик собирается восстановить все в ближайшие дни,  ориентируясь на погодные условиям.Восстановить покрытие подрядчик планирует в ближайшие дни, пока это позволяют сделать погодные условия. По контракту, подрядчик может это сделать до 31 декабря 2022 года.
 

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