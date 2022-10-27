В Сыктывкаре сняли новый уложенный асфальт

Это произошло из-за того, что работа подрядчика не прошла экспертизу.
24 октября подрядчик, который производит ремонт тротуара, демонтировал пешеходную дорогу в Нижним Чове около дома по улице Магистральная, 11. Подрядчику пришлось пойти на это, из-за непрохождения лабораторных испытаний проб асфальтобетона. Специалистов не устроила толщина и водонасыщение материала. Об этом сообщило “Дорожное Хозяйство” Сыктывкара.
Подрядчик собирается восстановить все в ближайшие дни, ориентируясь на погодные условиям.Восстановить покрытие подрядчик планирует в ближайшие дни, пока это позволяют сделать погодные условия. По контракту, подрядчик может это сделать до 31 декабря 2022 года.