В Сыктывкаре сняли новый уложенный асфальт

Это произошло из-за того, что работа подрядчика не прошла экспертизу.

24 октября подрядчик, который производит ремонт тротуара, демонтировал пешеходную дорогу в Нижним Чове около дома по улице Магистральная, 11. Подрядчику пришлось пойти на это, из-за непрохождения лабораторных испытаний проб асфальтобетона. Специалистов не устроила толщина и водонасыщение материала. Об этом сообщило “Дорожное Хозяйство” Сыктывкара.