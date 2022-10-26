В Ухте объявили сбор на спасение трех лошадей и пони

В Ухте конный клуб пытается спасти трех лошадей и пони, которых хотят отправить на убой. Об этом пишет “Информационная программа “День”.
Конный клуб “Планета” начала сбор денег для выкупа лошадей. Им необходимо собрать 160 тысяч рублей. Такая сумма для конного клуба непосильна, поэтому они решили обратиться к неравнодушным.
Как известно, машина с животными, которых везли на убой, сломалась под Ухтой. Конюшня клуба готова предоставить для лошадей дом.
Номера для сбора средств +79996240127 (Наталия Михайловна Никитина), +7 (912) 947-03-04 Екатерина (директор клуба).