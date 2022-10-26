У Овнов будет плодотворный день, а Весам стоит противостоять осенней хандре

ОВЕН Вы не любите строить планов и постоянно ждете какого-то подвоха. Но сегодня все будет по-другому — звезды предсказали плодотворный день. Воплощайте в жизнь свои задумки и не думайте о плохом — проблемы останутся в прошлом. Можете на всякий случай приобрести талисман на удачу.

ТЕЛЕЦ

Этот день подходит для выхода в свет — вы станете желанными гостями на любом мероприятии. Так что не раздумывайте и принимайте приглашения, если такие будут. К тому же велика вероятность, что сегодня вы познакомитесь с людьми, которые легко решат проблему, мучившую вас долгое время.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня вас ждет неплохой день. Но будьте готовы к проблемам на личном фронте — в вашем окружении опять появятся сплетники и завистники. Не обращайте внимания на чьи-то обидные высказывания и по возможности сократите контакты с людьми, которые вам не нравятся — пусть недоброжелатели ищут "жертву" в другом месте.

РАК

Вам удастся улучшить атмосферу на службе — отношения с коллегами станут теплее, а ссоры и размолвки останутся в прошлом. Но радуйтесь производственным успехам и не оставляйте без внимания проблемы личного характера. Домочадцы устали от однообразия и ждут, когда вы придумаете какое-нибудь новенькое развлечение.

ЛЕВ

Сегодня вас назовут палочками-выручалочками — представители вашего знака готовы помочь не только друзьям, но и малознакомым людям. Не пытайтесь спасти всех желающих и учитесь планировать свое время. Тем более, вечер идеально подходит для общения с любимым человеком — половинка тоже нуждается в поддержке.

ДЕВА

Звезды советуют "выйти из тени" и заняться саморекламой — сделайте так, чтобы о ваших талантах узнало как можно больше людей. Не стесняйтесь рассказывать о своих успехах и достижениях — скромность будет только мешать. Не исключено, что сегодня вы обзаведетесь влиятельными покровителями.

ВЕСЫ

Старайтесь вести активный образ жизни и не поддавайтесь осенней хандре. Принимайте приглашения на светские и культурные мероприятия и не отказывайтесь от участия в различных конкурсах и соревнованиях. Возможно, сегодня вы найдете друзей по интересам или порадуетесь началу новых романтических отношений.

СКОРПИОН

Сегодня в вашей жизни могут произойти серьезные перемены — события этих суток будут развиваться стремительно. Но не пугайтесь — доверьтесь судьбе и не игнорируйте ее подсказки. И не стесняйтесь обращаться за помощью к друзьям и знакомым — многие люди из вашего окружения готовы оказать поддержку в любую минуту.

СТРЕЛЕЦ

Сегодня вам удастся разобраться с делами, которые были отложены в "долгий ящик". Вам может понадобиться финансовая помощь — ситуация в денежной сфере не радует. Не впадайте в отчаяние — вы получите поддержку со стороны друзей. Радуйтесь жизни и делитесь позитивом с теми, кто находится рядом.

КОЗЕРОГ

Сегодняшний день достаточно удачен для решения производственных вопросов. Вы без труда найдете общий язык с коллегами, и атмосфера на службе заметно улучшится. Вечернее время суток порадует переменами на личном фронте. Купидон уже отправил курьера с романтической посылкой.

ВОДОЛЕЙ

День подходит для решения финансовых вопросов. У вас появится настоящее чутье на деньги — люди, с которыми вы сотрудничаете, будут в восторге. Главное не превращаться в Кощея — помните о мере и не пытайтесь заполучить все сокровища мира. На любовном небосклоне безоблачно — отношения в паре станут гармоничными.

РЫБЫ