Росконтроль назвал самые безвредные торговые марки пакетированная чая

Эксперты Росконтроля провели исследование пакетированного черного чая, назвав лучшие марки. Об этом сообщает sportkp.ru.

Исследователи опровергли распространенное мнение в адрес чая в пакетиках по поводу содержания в нем пыли и красителей. Особенно это касается шести торговых марок, которые попали в ТОП. Все эти образцы соответствуют требованиям безопасности по проверенным микробиологическим и физико-химическим показателям, не содержат пестицидов и микотоксинов, а также имеют хорошие органолептические свойства.