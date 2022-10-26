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Росконтроль назвал самые безвредные торговые марки пакетированная чая

Росконтроль назвал самые безвредные торговые марки пакетированная чаяFreepik.com

Эксперты Росконтроля провели исследование пакетированного черного чая, назвав лучшие марки. Об этом сообщает sportkp.ru

Исследователи опровергли распространенное мнение в адрес чая в пакетиках по поводу содержания в нем пыли и красителей. Особенно это касается шести торговых марок, которые попали в ТОП. Все эти образцы соответствуют требованиям безопасности по проверенным микробиологическим и физико-химическим показателям, не содержат пестицидов и микотоксинов, а также имеют хорошие органолептические свойства.

В список лучших попали такие марки черного чая, как Greenfield, Golden Ceylon; Riston, Finest Ceylon Tea; "Бета Чай Королевское качество";  "Майский"; Twinings "Английский чай для завтрака"; Ahmad Tea English Breakfast.

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