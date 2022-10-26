Росконтроль назвал самые безвредные торговые марки пакетированная чая

Эксперты Росконтроля провели исследование пакетированного черного чая, назвав лучшие марки. Об этом сообщает sportkp.ru.
Исследователи опровергли распространенное мнение в адрес чая в пакетиках по поводу содержания в нем пыли и красителей. Особенно это касается шести торговых марок, которые попали в ТОП. Все эти образцы соответствуют требованиям безопасности по проверенным микробиологическим и физико-химическим показателям, не содержат пестицидов и микотоксинов, а также имеют хорошие органолептические свойства.
В список лучших попали такие марки черного чая, как Greenfield, Golden Ceylon; Riston, Finest Ceylon Tea; "Бета Чай Королевское качество"; "Майский"; Twinings "Английский чай для завтрака"; Ahmad Tea English Breakfast.