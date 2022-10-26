Фейковую фермерскую пару из Коми осудили за мошенничество

Фермерскую пару из Ижемского района осудили за мошенничество. Они получили социальные выплаты из бюджета Коми на стройку жилья, но потратили их не по назначению. Об этом пишет пресс-служба судов Коми
Супруги получили деньги в размере 1 миллиона 279 тысяч рублей по федераьной программе “Устойчивое развитие сельских территорий”. Как оказалась, пара обманула Ижемску администрацию, чтобы получить выплаты. Они предоставили ложные сведения о своей работе в сфере агропромышленности.
Как выяснилось, во время заключения договора между осужденной и главой Крестьянского хозяйства, первая отказалась работать и заявила, что договор ей нужен для субсидии.
Полученные деньги должны были пойти на строительство дома, но супруги их обналичили и потратили на квартиру в Кирове.
Семейную пару признали виновными в мошенничестве. Им назначили наказание в виде лишения свободы: мужчине дали трехлетний испытательный срок, а женщине один год.