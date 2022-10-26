Фейковую фермерскую пару из Коми осудили за мошенничество

Фермерскую пару из Ижемского района осудили за мошенничество. Они получили социальные выплаты из бюджета Коми на стройку жилья, но потратили их не по назначению. Об этом пишет пресс-служба судов Коми

Супруги получили деньги в размере 1 миллиона 279 тысяч рублей по федераьной программе “Устойчивое развитие сельских территорий”. Как оказалась, пара обманула Ижемску администрацию, чтобы получить выплаты. Они предоставили ложные сведения о своей работе в сфере агропромышленности.