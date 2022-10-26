Сбер расширил возможности «Семейной ипотеки» и ипотеки с «Господдержкой»

Сбер продлил «Семейную ипотеку» в соответствии с решением Правительства РФ. Клиенты банка могут заключить кредитный договор на приобретение жилья по льготной ставке до 1 июля 2024 года. Чтобы родители могли оформить льготный кредит, дети в их семьях должны родиться до 31 декабря 2023 года.

По программам «Господдержка» и «Семейная ипотека» наряду с приобретением или строительством жилых домов теперь доступно кредитование квартир и таун-хаусов от индивидуальных предпринимателей. При этом ИП должен быть первым и единственным собственником жилья и осуществлять строительную деятельность.

Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка: