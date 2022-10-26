Ремонт моста через реку Вуктыл могут завершить уже на следующей неделе

Ремонт моста Вуктыл — Подчерье могут закончить уже на следующей неделе. Об этом пишет “БНК”.

84-метровый мост почти привели в нормативное состояние. На ремонт дороги выделили 862 миллионов рублей.

Мост должны отремонтировать до 15 декабря 2022 года. Сейчас основные строительно-монтажные работы практически завершены. Остались только “последние штрихи”: укрепление устоев моста, устройство барьерных ограждений, установка дорожных знаков и расчистка территории от строительного мусора.