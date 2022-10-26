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Ремонт моста через реку Вуктыл могут завершить уже на следующей неделе

Ремонт моста через реку Вуктыл могут завершить уже на следующей неделеФото Минстроя Коми

 

Ремонт моста Вуктыл — Подчерье могут закончить уже на следующей неделе. Об этом пишет “БНК”.

84-метровый мост почти привели в нормативное состояние. На ремонт дороги выделили 862 миллионов рублей.

Мост должны отремонтировать до 15 декабря 2022 года. Сейчас основные строительно-монтажные работы практически завершены. Остались только “последние штрихи”: укрепление устоев моста, устройство барьерных ограждений, установка дорожных знаков и расчистка территории от строительного мусора.

Подрядчик планирует закончить ремонт моста уже на следующей неделе.

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