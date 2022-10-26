Их освободят от мобилизации: Минобороны России назвало новую категорию граждан

Министерство обороны Российской Федерации приняло решение освободить от частичной мобилизации еще одну категорию мужчин. Об этом пишет “ТАСС” со ссылкой на главу комитета Госдумы по по делам семьи, женщин и детей Нину Останину.

От призыва в рамках частичной мобилизации принято освободить мужчин, у которых есть два ребенка. Это при условии, что жена таких граждан находится на сроке беременности более 22 недель.