Их освободят от мобилизации: Минобороны России назвало новую категорию граждан

Министерство обороны Российской Федерации приняло решение освободить от частичной мобилизации еще одну категорию мужчин. Об этом пишет “ТАСС” со ссылкой на главу комитета Госдумы по по делам семьи, женщин и детей Нину Останину.
От призыва в рамках частичной мобилизации принято освободить мужчин, у которых есть два ребенка. Это при условии, что жена таких граждан находится на сроке беременности более 22 недель.
Нина Останина сообщила в своем телеграм-канале, что она созвонилась с замминистра обороны Николаем Панковым и узнала, что изменения в директиву Генштаба по поводу освобождения от частичной мобилизации новой категории мужчин уже приняты.
Также от частичной мобилизации освобождают и отцов детей-инвалидов. Это условие не зависит от количества детей в семье.