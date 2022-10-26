В Сыктывкаре с моста упал мужчина и разбился насмерть

В Сыктывкаре с моста упал мужчина и погиб. Об этом сообщает ИА "Комиинформ". На месте работают следователи и криминалисты. Тело обнаружили по течению реки в пяти километрах от моста.

Трагедия произошла 26 октября на мосту в сторону поселка Краснозатонский. По информации очевидцев и СМИ, с высоты упал мужчина, он погиб. В Минздраве Коми порталу "Про Город Сыктывкар" сообщили, что "скорую" вызывали рано утром на место происшествия. Но тело не удалось обнаружить и медики уехали. Позже его обнаружили спасатели "Спас-Коми". Подробности выясняются.