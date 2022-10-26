В Коми поймали 18-летнего юношу, который исписывал здания адресами наркошопов
- 12:00 26 октября
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Фото из архива "Про Города"
В Воркуте поймали 18-летнего вандала, который оставлял на зданиях города адреса наркошопов. Об этом пишет “БНК”.
В полицию Воркуты пожаловались неравнодушные горожане. Их обеспокоил неизвестный парень, который ночью исписывал здания адресами наркошопов.
Полиция смогла поймать вандала с поличным. Как выяснилось, юноше платили за такую рекламу. Его привлекли к административной ответственности.
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